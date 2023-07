Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag im Minus

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 53,38 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 53,38 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 53,20 EUR ein. Mit einem Wert von 53,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 125.577 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2022 auf bis zu 74,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,46 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 48,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 10,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,38 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 17,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

