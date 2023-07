Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 53,60 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 53,60 EUR ab. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 53,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 53,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 259.283 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,98 EUR an. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 28,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 48,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 10,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 71,38 EUR.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.08.2024 dürfte Porsche Automobil vz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,62 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

