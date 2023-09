Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 48,14 EUR nach.

Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 48,14 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 47,78 EUR. Bei 48,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 224.352 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2022 markierte das Papier bei 73,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 52,68 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.09.2023 Kursverluste bis auf 47,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,25 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 13.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,35 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

