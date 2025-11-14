DAX23.702 -1,4%Est505.656 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.149 -0,5%
Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittag mit KursVerlusten

14.11.25 12:04 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 37,31 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 37,31 EUR abwärts. Die Porsche Automobil-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,15 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 37,51 EUR. Bisher wurden heute 119.236 Porsche Automobil-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 40,37 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,36 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil-Aktie wird bei 37,00 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Porsche Automobil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,22 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 708,00 Mio. EUR gegenüber 459,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.03.2026 terminiert. Am 17.11.2026 wird Porsche Automobil schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil im Jahr 2025 6,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

