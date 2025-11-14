Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittag mit KursVerlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 37,31 EUR.
Die Porsche Automobil-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 37,31 EUR abwärts. Die Porsche Automobil-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,15 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 37,51 EUR. Bisher wurden heute 119.236 Porsche Automobil-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 40,37 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,36 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Porsche Automobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil-Aktie wird bei 37,00 EUR angegeben.
Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Porsche Automobil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,22 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 708,00 Mio. EUR gegenüber 459,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.03.2026 terminiert. Am 17.11.2026 wird Porsche Automobil schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil im Jahr 2025 6,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
