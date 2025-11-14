Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 37,18 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 37,18 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil-Aktie bis auf 37,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 260.469 Porsche Automobil-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 40,37 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,58 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 18,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil-Aktie bei 37,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil am 13.08.2025 vor. Das EPS lag bei 4,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche Automobil einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 459,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.03.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil ein EPS in Höhe von 6,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

