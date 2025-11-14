DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.061 +0,8%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,42 +2,1%Gold4.103 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Blick

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Nachmittag tiefer

14.11.25 16:08 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 37,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
36,90 EUR -0,48 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche Automobil-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 37,18 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil-Aktie bis auf 37,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 260.469 Porsche Automobil-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 40,37 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,58 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 18,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil-Aktie bei 37,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil am 13.08.2025 vor. Das EPS lag bei 4,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche Automobil einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 459,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.03.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil ein EPS in Höhe von 6,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

Buy für Porsche Automobil-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Porsche-Aktie in Grün: Holding verdient deutlich weniger - Prognose bestätigt

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 3 Jahren bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen