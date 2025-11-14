Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche Automobil-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 37,52 EUR.
Die Porsche Automobil-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 37,52 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Porsche Automobil-Aktie bis auf 37,49 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.718 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,37 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,46 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Verlust von 18,82 Prozent wieder erreichen.
Porsche Automobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,00 EUR.
Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 1,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 54,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 708,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 459,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil wird am 31.03.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil-Aktie in Höhe von 6,20 EUR im Jahr 2025 aus.
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|12.11.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
|03.10.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
