Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochnachmittag gefragt

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der DAX aktuell

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute im Fokus

EU-Förderbank gibt Milliardenkredit an NXP. Goldman Sachs verdient mehr als erwartet. JPMorgan: Gewinn so hoch wie nie. Formycon-Aktie steigt dank Zulassungsmeldung. Rheinmetall bekommt Flugabwehr-Auftrag aus Rom. Deutschland in der Rezession - Wirtschaftleistung in 2024 geschrumpft. Deutlich mehr Aufträge für Nordex. Kanada genehmigt Akquisition von Viterra durch Bunge unter Auflagen. Zahlreiche Mitarbeiter bei Meta sollen ersetzt werden.