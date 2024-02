Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verteuert sich am Nachmittag

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 46,82 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 46,82 EUR nach oben. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 46,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 46,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 606.596 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 60,18 EUR. Mit einem Zuwachs von 28,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 41,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,30 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 2,56 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,14 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Porsche Automobil vz dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 17,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

