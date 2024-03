Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 47,16 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 47,16 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 47,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 47,07 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 78.857 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 58,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 24,81 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 EUR am 27.10.2023. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 13,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,16 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 65,14 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 25.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 17,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

