Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 47,43 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 47,43 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 47,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,07 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 457.770 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 12,19 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,56 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,16 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,14 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,23 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

