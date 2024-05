Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 50,14 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 50,14 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 50,08 EUR. Bei 50,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 265.021 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 58,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,39 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 41,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,93 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,63 EUR, nach 2,56 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,67 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte Porsche Automobil vz die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 16,58 EUR im Jahr 2024 aus.

