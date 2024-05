Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 50,80 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 50,80 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,82 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,74 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.103 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (41,65 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 18,01 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,63 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 56,67 EUR an.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 16,58 EUR je Aktie aus.

