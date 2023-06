Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz fällt am Vormittag

Um 09:06 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 57,64 EUR ab. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 57,60 EUR. Bei 58,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.029 Porsche Automobil vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,08 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 48,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 16,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,50 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 08.08.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 06.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 17,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Hot Stocks heute: STEICO mit Übernahmefantasie - Porsche SE zahlt Brückenfinanzierung zurück

Porsche-Aktie etwas tiefer: Porsche Holding bekräftigt Ausblick nach Gewinnrückgang

Porsche-Aktie freundlich: VW-Tochter Porsche AG mit deutlicher Umsatz und Gewinnsteigerung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images