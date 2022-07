Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Vormittag mit roter Tendenz

Der Porsche SE Vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15.07.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 63,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche SE Vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,58 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.041 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2022 erreicht. 34,88 Prozent Plus fehlen der Porsche SE Vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 59,06 EUR. Abschläge von 7,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 97,50 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie aus.

Porsche SE Vz veröffentlichte am 19.05.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem Umsatz von 24,00 EUR, gegenüber 24,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Porsche SE Vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 08.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche SE Vz einen Gewinn von 14,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

