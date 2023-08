Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 50,46 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 50,46 EUR. Bei 50,54 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 693.423 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 31.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 31,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 48,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,12 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,38 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Voraussichtlich am 13.11.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,73 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

