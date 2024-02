Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 47,45 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 47,45 EUR zu. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 47,50 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 70.992 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei 60,18 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 21,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 12,22 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,56 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,30 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,14 EUR.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 25.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 17,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

