Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagmittag tiefer

Die Porsche Automobil vz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 51,34 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,24 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 899.546 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,14 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 43,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,79 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 3,11 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 77,33 EUR angegeben.

Porsche Automobil vz gewährte am 19.05.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 24,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Porsche Automobil vz am 23.03.2023 präsentieren. Am 19.03.2024 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 14,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

KBA: 2023 bisher weniger Neuwagen mit alternativem Antrieb zugelassen

Porsche-Aktie gibt Gewinne ab: VW-Sportwagentochter Porsche AG verfehlt Umsatzziel - Rekordgewinn eingefahren

VW-Aktie sinkt: Gericht will Beweisaufnahme in Investoren-Prozess zur VW-Dieselaffäre

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images