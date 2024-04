Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag im Minus

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 49,79 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 49,79 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,44 EUR aus. Bei 49,93 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 48.417 Aktien.

Bei 58,86 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (41,65 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 16,35 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,16 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,67 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 20.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 16,13 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone