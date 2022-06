Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Vormittag billiger

Um 16.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Porsche SE Vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 69,06 EUR. Die Porsche SE Vz-Aktie sank bis auf 68,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche SE Vz-Aktien beläuft sich auf 27.546 Stück.

Bei 97,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 29,29 Prozent Plus fehlen der Porsche SE Vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 67,02 EUR. Abschläge von 3,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 97,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche SE Vz am 10.05.2022.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Porsche SE Vz am 08.08.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,74 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

Porsche Sportwagen-Aktie: Porsche verstärkt Investitionen in Startups

Porsche Sportwagen beteiligt sich bei Rimac-Finanzierungsrunde

BMW- und Mercedes-Benz-Aktien stark - Branchenfavoriten von Bernstein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images