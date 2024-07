Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 43,11 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 43,11 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,10 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.071 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.07.2023 bei 54,94 EUR. 27,44 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 3,50 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,67 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 14.05.2024.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 16,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

