Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Montagmittag freundlich

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 46,61 EUR zu.

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 46,61 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 46,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 72.836 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,18 EUR an. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 23,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,06 EUR am 04.10.2023. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 3,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,86 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 13.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,22 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

