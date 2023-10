Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Kurs der Porsche Automobil vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 47,10 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 47,10 EUR zu. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 47,10 EUR zu. Bei 46,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 178.456 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,18 EUR erreichte der Titel am 11.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,89 Prozent. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 4,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,86 EUR.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 17,22 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich schwächer

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht schlussendlich Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone