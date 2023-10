Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz legt am Montagvormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 46,82 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 46,82 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,84 EUR. Bei 46,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.392 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Bei 61,18 EUR markierte der Titel am 11.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,67 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,86 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 12.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,22 EUR je Aktie belaufen.

