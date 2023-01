Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gibt am Mittag ab

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 55,02 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,90 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,44 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 240.229 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.02.2022 auf bis zu 97,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 43,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 49,79 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 10,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 77,33 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 19.05.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil vz im vergangenen Quartal 24,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil vz 24,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 23.03.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 19.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 14,10 EUR im Jahr 2021 aus.

