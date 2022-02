Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz im Aufwind

Zuletzt konnte die Aktie von Porsche SE Vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 88,22 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 15.403 Punkten tendiert. Bei 88,82 EUR markierte die Porsche SE Vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.226 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2021 auf bis zu 102,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 59,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2021).

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 100,00 EUR aus. In der Porsche SE Vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 16,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

Spartrick: Mit E-Auto-Förderung fast kostenlos Tesla fahren

Porsche baut E-Bike-Geschäft mit zwei neuen Partnern aus

Mercedes. VW & Co:: Autowerte steigen klar - Konjunkturhoffnungen und Toyota-Zahlen

