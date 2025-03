Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 38,88 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 38,88 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 38,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,23 EUR. Bisher wurden via XETRA 224.756 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 52,32 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 25,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 14,09 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,75 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 2,56 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,86 EUR an.

Am 13.11.2024 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -40,601 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

