Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 52,76 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 52,70 EUR. Bei 53,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 546.727 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,74 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,79 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 5,97 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,50 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Voraussichtlich am 15.05.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 14.05.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 17,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

