Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gibt am Mittwochmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 49,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,8 Prozent auf 49,18 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 49,12 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 85.918 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,86 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 15,31 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,16 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 56,67 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte Porsche Automobil vz die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,13 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

