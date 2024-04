Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochvormittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 49,36 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 49,36 EUR ab. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 49,33 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.124 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 19,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 18,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,16 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 56,67 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte Porsche Automobil vz die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 16,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

