Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz wird am Mittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 49,64 EUR nach.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 49,64 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 49,64 EUR. Bei 49,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 129.435 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,86 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 18,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 41,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,63 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,67 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 16,58 EUR je Aktie aus.

