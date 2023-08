Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 49,74 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 49,74 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,56 EUR aus. Bei 49,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 294.877 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 48,89 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,38 EUR. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 2,73 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,38 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 17,92 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

