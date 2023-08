Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Porsche Automobil vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 49,88 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie bewegte sich um 09:03 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 49,88 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 49,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 49,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,79 EUR. Zuletzt wechselten 22.894 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,06 EUR an. Mit einem Zuwachs von 48,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 48,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 3,01 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,38 EUR.

Voraussichtlich am 13.11.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Porsche Automobil vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 17,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

