Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz steigt stark

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,2 Prozent auf 88,34 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche SE Vz-Aktie bisher bei 88,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 440.132 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2021 bei 88,90 EUR. Am 19.03.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,28 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,57 EUR. Von Analysten wird erwartet, dass Porsche SE Vz im Jahr 2022 14,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

