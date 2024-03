Blick auf Aktienkurs

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verteuert sich am Nachmittag

18.03.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 47,97 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 47,97 EUR. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 48,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,50 EUR. Bisher wurden heute 779.519 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 58,86 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 22,70 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 41,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 2,56 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,14 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 25.03.2025. In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 17,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag stärker

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images