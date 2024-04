Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag kaum bewegt

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Porsche Automobil vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 49,04 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 49,04 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 49,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 48,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.409 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 58,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 20,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,07 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,56 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,16 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,67 EUR.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 16,34 EUR je Aktie aus.

