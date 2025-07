Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz reagiert am Freitagmittag positiv

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 34,36 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 34,43 EUR. Bei 34,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 32.456 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2024 bei 43,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 11,35 Prozent sinken.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 38,43 EUR angegeben.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Porsche Automobil vz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,53 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -1019000000,00 EUR – eine Minderung von 189,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,14 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,05 EUR fest.

