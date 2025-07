Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Vormittag um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 34,19 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 34,19 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 34,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,19 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.564 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,64 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 12,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,13 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 14.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Porsche Automobil vz ein Ergebnis je Aktie von 3,49 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen -1019000000,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche Automobil vz 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 13.08.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte Porsche Automobil vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,05 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

