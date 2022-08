Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche SE Vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,3 Prozent auf 70,14 EUR. Bei 70,14 EUR markierte die Porsche SE Vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 69,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche SE Vz-Aktien beläuft sich auf 9.223 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.02.2022 bei 97,66 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche SE Vz-Aktie liegt somit 28,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 59,06 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Porsche SE Vz-Aktie ist somit 18,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 93,75 EUR je Porsche SE Vz-Aktie an.

Porsche SE Vz veröffentlichte am 19.05.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig standen 24,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche SE Vz 24,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Porsche SE Vz am 08.11.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Porsche SE Vz rechnen Experten am 07.11.2023.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche SE Vz ein EPS in Höhe von 14,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images