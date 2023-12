Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tritt am Nachmittag auf der Stelle

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 48,24 EUR.



Mit einem Wert von 48,24 EUR bewegte sich die Porsche Automobil vz-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 48,67 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 47,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,87 EUR. Zuletzt wechselten 721.497 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 60,18 EUR. 24,75 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 41,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 15,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,14 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 19.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

