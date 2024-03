Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit Abschlägen

DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil vz von vor 10 Jahren gekostet

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche Automobil vz-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit Kursplus

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Mittag fester

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verteuert sich am Nachmittag

Porsche-Aktie weit im Plus: Porsche mit stabiler Marge 2023 - Dividende steigt kräftig

Autoindustrie: Up von VW oder Porsche-Cayman - Mehrere Automodelle fallen neuen Cyber-Security-Regeln zum Opfer

Volkswagen: Autogewerkschaft versucht bei VW-Werk in USA Fuß zu fassen

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren eingebracht

Heute im Fokus

Airbus übernimmt BDS doch nicht. Unilever will sich von Speiseeis-Geschäft trennen. Amadeus FiRe rechnet mit steigenden Einnahmen. SCHOTT Pharma setzt auf Investitionen in den USA. DEUTZ erzielt Rekordgewinn. Bayer plant Antrag auf Marktzulassung bei Elinzanetant. AstraZeneca übernimmt Fusion Pharmaceuticals für Milliardenbetrag. thyssenkrupp will Marinegeschäft ausgliedern.