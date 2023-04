Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit Einbußen

Um 09:06 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 52,04 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,94 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 54.045 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 84,74 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 38,59 Prozent niedriger. Am 22.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 49,79 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 75,50 EUR.

Am 15.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 14.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,54 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images