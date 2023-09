Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zieht am Mittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 48,20 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 48,20 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,68 EUR. Bei 47,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 405.332 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2022 auf bis zu 73,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 52,49 Prozent wieder erreichen. Am 08.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 47,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,66 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,25 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 13.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,39 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

