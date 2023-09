Kursentwicklung

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag fester

19.09.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 47,91 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 47,91 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,24 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 47,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 51.497 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 73,50 EUR. 53,41 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 47,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 1,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,25 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 17,39 EUR im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net

