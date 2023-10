Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagvormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 45,71 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,4 Prozent auf 45,71 EUR ab. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,71 EUR nach. Bei 46,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 101.595 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 33,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 68,86 EUR.

Am 13.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Porsche Automobil vz die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 17,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

