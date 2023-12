Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 48,03 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 48,03 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,92 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 130.956 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 60,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 25,30 Prozent zulegen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 13,28 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,14 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 19.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 17,25 EUR je Aktie.

