Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagmittag verlustreich

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 45,42 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 45,42 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 45,14 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 318.859 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Bei 41,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 9,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,26 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,14 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 25.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 17,23 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

