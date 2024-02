Porsche Automobil vz Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Porsche Automobil vz

Porsche Automobil vz im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 45,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 45,22 EUR. Im Tief verlor die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 45,14 EUR. Bei 45,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 544.873 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 33,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 41,65 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,89 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,26 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 65,14 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 21.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 25.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus

Verluste in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Verluste

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone