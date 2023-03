Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagvormittag im Minus

Um 09:06 Uhr rutschte die Porsche Automobil vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 50,74 EUR ab. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 50,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.805 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 43,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 49,79 EUR fiel das Papier am 22.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 1,91 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 77,33 EUR.

Am 19.05.2021 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2021 endete, vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,00 EUR eingefahren.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.03.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 14.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 14,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

