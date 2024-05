Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag stabil

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Porsche Automobil vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 49,67 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 49,67 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 49,74 EUR zu. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 49,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.069 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 58,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,50 Prozent. Bei einem Wert von 41,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 16,15 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,63 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,67 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Am 14.05.2024 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 16,58 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

