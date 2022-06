Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Montagnachmittag leichter

Die Porsche SE Vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 20.06.2022 16:22:00 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 67,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche SE Vz-Aktie ging bis auf 67,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,88 EUR. Bisher wurden heute 269.599 Porsche SE Vz-Aktien gehandelt.

Am 23.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,66 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche SE Vz-Aktie somit 31,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 67,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche SE Vz-Aktie liegt somit 0,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 97,50 EUR.

Porsche SE Vz gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2022 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Porsche SE Vz rechnen Experten am 09.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Porsche SE Vz im Jahr 2023 15,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

